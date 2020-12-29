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Дело о взяточничестве в Харьковской ОГА передали в суд

Киев • УНН

 • 10100 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. НАБУ и САП закончили досудебное расследование в отношении директора Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации Андрея Винниченко, которого подозревают в подстрекательстве лица к предоставлению взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пресс-службы НАБУ.

Дело о взяточничестве в Харьковской ОГА передали в суд

"НАБУ и САП закончили досудебное расследование в отношении директора одного из департаментов облгосадминистрации, который подстрекал человека к предоставление неправомерной выгоды. 28 декабря 2020 года обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины.

"Следствие установило, что чиновник, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК и в Департаменте капитального строительства Харьковской ОГА, решил убедить человека, действовавшего от имени ООО, которое требовало присоединить свои электроустановки к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью ее дальнейшей передачи руководству АО "Харьковоблэнерго". "Стоимость" услуг по подключению чиновник оценил в расчете 2200 грн за каждых 600 кВт мощностей. Уличен сразу после получения 1,32 млн грн неправомерной выгоды", - указано в сообщении.

Сообщается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с августа 2020 года.

Указано, что 3 августа 2020 года детективы разоблачили чиновника "на горячем". 4 августа 2020-го ему сообщили о подозрении. 25 ноября 2020 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Добавим, что согласно декларации, Андрей Винниченко имеет несколько квартир в Харькове и Сумах, два автомобиля - Audi и Mercedes Benz, 15 биткоинов и денежные активы.

Напомним, в августе чиновнику Харьковской ОГА сообщили о подозрении за взятку в более чем 1,3 млн гривен.

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