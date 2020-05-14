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Справу падіння військового вертольота Мі-8 на Київщині скеровано до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього капітана Повітряних Сил ЗС України у справі щодо падіння військового вертольоту Мі-8МТ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Військової прокуратури Центрального регіону України.

Справу падіння військового вертольота Мі-8 на Київщині скеровано до суду

"12 травня 2020 обвинувальний акт щодо командира вертольоту військова прокуратура Київського гарнізону направила до Васильківського міськрайонного суду Київської області", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 13 травня 2016-го командир вертольоту 1-ї авіаційної ланки другої авіаційної ескадрильї однієї з військових частин, яка дислокована у місті Васильків Київської області, керуючи технічно справним вертольотом Мі-8МТ, проявив злочинну самовпевненість.

"Передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, він не вжив необхідних заходів для забезпечення безпеки людей, які перебувають на борту, та збереження повітряного судна", - зазначається в повідомленні.

Також у прокуратурі вказали, що офіцер ПС ЗСУ, не переконавшись у відсутності на шляху руління перешкод та проігнорувавши доповідь льотчика-штурмана, допустив зіткнення лопатей несучого гвинта вертольоту із залізобетонним стовпом, чим заподіяв руйнування військової техніки. Спричинені матеріальні збитки державі внаслідок авіатрощі оцінюються в суму понад 1,2 мільйони грн.

"Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано як порушення правил польотів та експлуатації літального апарату, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з гелікоптером Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння військовий гелікоптер Мі-8 загорівся.

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