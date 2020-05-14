Дело падения военного вертолета Ми-8 в Киевской области направили в суд

"12 мая 2020 года обвинительный акт в отношении командира вертолета военная прокуратура Киевского гарнизона направила в Васильковский горрайонный суд Киевской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 13 мая 2016-го командир вертолета 1-го авиационного звена второй авиационной эскадрильи одной из воинских частей, которая дислоцирована в городе Васильков Киевской области, управляя технически исправным вертолетом Ми-8МТ, проявил преступную самонадеянность.

"Предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния, он не принял необходимые меры для обеспечения безопасности людей, находящихся на борту, и сохранения воздушного судна", - отмечается в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что офицер ВС ВСУ, не убедившись в отсутствии на пути руления препятствий и проигнорировав доклад летчика-штурмана, допустил столкновение лопастей несущего винта вертолета с железобетонным столбом, чем причинил разрушение военной техники. Нанесенный материальный ущерб государству в результате крушения оценивается в сумму более 1,2 миллиона грн.

"Указанное уголовное преступление квалифицировано как нарушение правил полетов и эксплуатации летательного аппарата, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Напомним, во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.



