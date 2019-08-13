Справу Могилів-Подільського міського голови передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прокуратура Вінницької області скерувала до суду обвинувальний акт відносно Могилів-Подільського міського голови та начальника земельного відділу міськради, які одержали частину неправомірної вигоди в розмірі 7500 доларів США за "вирішення" земельного питання, передає УНН із посиланням на пресслужбу Вінницької області.
Як зазначено у повідомленні, посадовці мали намір одержати від потенційного забудовника 15 тис. доларів за передачу у власність земельної ділянки площею 0,3 га під багатоквартирну забудову.
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"... під час слідства, зібрано достатньо доказів для інкримінування міському голові самоправних дій, внаслідок яких припинено бюджетне фінансування одного із відділів міськради, що призвело до невиплати заробітної плати поновленим, за рішенням суду, працівникам на суму понад 550 тис. гривень", - повідомили у прокуратурі.
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Як повідомляв УНН, меру Могилів-Подільського повідомлено остаточну підозру.