На хабарі в 50 тисяч гривень викрили посадовця "Київгазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У столиці на хабарі у 50 тисяч гривень затримали керівника служби газофікованих котелень АТ “Київгаз”. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.
“Столичною прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки ДЗЕ Нацполіції України та СУ ГУНП в м. Києві викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника служби газифікованих котелень Філії експлуатації газорозподільних пунктів та газових котелень АТ „Київгаз“”, — йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, посадовець висунув вимогу представнику ОСББ щодо передачі йому неправомірної вигоди у сумі 50 тис. гривень за проходження щорічної процедури погодження підключення багатоквартирних житлових будинків до газопостачання в опалювальний період.
Представник ОСББ звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Надалі у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали посадовця “Київгаз” безпосередньо після одержання неправомірної вигоди біля його місця роботи.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368-3 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Слідчі дії тривають.
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