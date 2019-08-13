Дело Могилев-Подольского городского головы передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Прокуратура Винницкой области направила в суд обвинительный акт в отношении Могилев-Подольского городского головы и начальника земельного отдела горсовета, которые получили часть неправомерной выгоды в размере 7500 долларов США за "решение" земельного вопроса, передает УНН со ссылкой на пресс служба Винницкой области.
Как отмечается в сообщении, должностные лица намеревались получить от потенциального застройщика 15 тыс. долларов за передачу в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.
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"... во время следствия, собрано достаточно доказательств для инкриминирования городскому голове самоуправных действий, в результате которых прекращено бюджетное финансирование одного из отделов горсовета, что привело к невыплате заработной платы возобновленным, по решению суда, работникам на сумму свыше 550 тыс. гривен", - сообщили в прокуратуре.
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Как сообщал УНН, мэру Могилев-Подольского сообщено окончательную подозрение.