"Справу Іловайська" передали до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Головна військова прокуратура передала "справу Іловайська" для подальшого розслідування до Служби безпеки України. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар Головного військового прокурора Євгенія Сливко.
"Справа (про Іловайську трагедію – ред.) передана за підслідністю до СБУ", - сказала Сливко.
Як повідомлялося раніше, обсяг матеріалів кримінального провадження щодо Іловайської трагедії становить понад 1 150 томів, з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно".
Нагадаємо, Генпрокурор Рябошапка заявляв, що 15 листопада має відбутися допит п’ятого Президента України Петра Порошенка у справі про Іловайську трагедію. Він там проходить не як підозрюваний, а як свідок. Проте, Порошенко не з’явився на допит у "справі Іловайська".
Нагадаємо, у боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 військових.