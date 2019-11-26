"Дело Иловайска" передали в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Главная военная прокуратура передала "дело Иловайска" для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко.
"Дело (об Иловайской трагедии - ред.) передано по подследственности в СБУ", - сказала Сливко.
Как сообщалось ранее, объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".
Напомним, Генпрокурор Рябошапка заявлял, что 15 ноября должен был состояться допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко в деле об Иловайской трагедии. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель. Однако, Порошенко не явился на допрос в "деле Иловайска".
Напомним, в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военных.