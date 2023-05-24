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Справу ексголови ДФС Насірова щодо хабара у 722 млн грн скеровано до суду

Справу ексголови ДФС Насірова щодо хабара у 722 млн грн скеровано до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що до суду скеровано справу стосовно колишнього голови ДФС України та його радника щодо хабара у 722 млн гривень. Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, ідеться про Романа Насірова.

Деталі

Повідомляється, що 23 травня 2023 року прокурором САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови ДФС України Насірова та його радника в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди.

Дії Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

На сьогодні обвинувальний акт скеровано до ВАКС до розгляду по суті.

У САП додали, що матеріали стосовно власника агрохолдингу виділені прокурором в окреме провадження, у якому сторона захисту підозрюваного наразі ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України. Йдеться про власника агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка.

Нагадаємо

Слідство встановило, що протягом 2015 -2016 років очільник Роман Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомляється, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олегу Бахматюку, а її одержання посадовцем – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо головою ДФС України, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними відносинами.

Для перерахування коштів підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.

3 лютого поточного року слідство у справі Насірова та його радника завершили.

8 березня Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка.

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