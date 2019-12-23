Справу членів банди, яка займалась збутом наркотиків, направлено до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене у складі організованої групи) КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
За даними слідства, колишній начальник сектору боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області, відбувши 10-річне покарання за аналогічний злочин, створив та очолив організовану групу, яка займалась збутом на території м. Костянтинівки метадону. Учасники групи - місцеві мешканці у віці від 26 до 37 років, збували наркозалежним особам наркотичний засіб – метадон, розфасований в пакети з полімерних матеріалів, за ціною 2400 грн за 1 грам.
За клопотанням прокуратури всім учасникам організованої групи судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 763 000 грн для організатора та 153 680 грн - для інших співучасників.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Максимальна санкція статті - позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
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