Справу членів банди, яка займалась збутом наркотиків, направлено до суду

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене у складі організованої групи) КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

За даними слідства, колишній начальник сектору боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області, відбувши 10-річне покарання за аналогічний злочин, створив та очолив організовану групу, яка займалась збутом на території м. Костянтинівки метадону. Учасники групи - місцеві мешканці у віці від 26 до 37 років, збували наркозалежним особам наркотичний засіб – метадон, розфасований в пакети з полімерних матеріалів, за ціною 2400 грн за 1 грам.

За клопотанням прокуратури всім учасникам організованої групи судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 763 000 грн для організатора та 153 680 грн - для інших співучасників.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Максимальна санкція статті - позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Ніжині поліція викрила підпільну нарколабораторію.

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