Дело членов банды, которая занималась сбытом наркотиков, направлено в суд

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52882 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124446 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. По процессуального руководства прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в составе организованной группы) УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, бывший начальник сектора борьбы с незаконным оборотом наркотических средств Константиновского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области, отбыв 10-летнее наказание за аналогичное преступление, создал и возглавил организованную группу, которая занималась сбытом на территории г.. Константиновки метадона. Участники группы - местные жители в возрасте от 26 до 37 лет, сбывали наркозависимым лицам наркотическое средство - метадон, расфасованный в пакеты из полимерных материалов, по цене 2400 грн за 1 грамм.

По ходатайству прокуратуры всех участников организованной группы судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5763000 грн для организатора и 153680 грн - для других соучастников.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Нежине полиция разоблачила подпольную нарколабораторию.

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