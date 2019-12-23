Дело членов банды, которая занималась сбытом наркотиков, направлено в суд

По данным следствия, бывший начальник сектора борьбы с незаконным оборотом наркотических средств Константиновского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области, отбыв 10-летнее наказание за аналогичное преступление, создал и возглавил организованную группу, которая занималась сбытом на территории г.. Константиновки метадона. Участники группы - местные жители в возрасте от 26 до 37 лет, сбывали наркозависимым лицам наркотическое средство - метадон, расфасованный в пакеты из полимерных материалов, по цене 2400 грн за 1 грамм.

По ходатайству прокуратуры всех участников организованной группы судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5763000 грн для организатора и 153680 грн - для других соучастников.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Нежине полиция разоблачила подпольную нарколабораторию.