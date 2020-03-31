Справу буковинця, який намагався спалити свою сім’ю, передали до суду

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КИЇВ. 31 березня. УНН. До Шевченківського районного суду міста Чернівці направлено обвинувальний акт у справі стосовно чоловіка, якого підозрюють у спробі підпалити свою сім’ю. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

“Слідчі ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької місцевої прокуратури завершили досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Шевченківського районного суду міста Чернівці”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що тривалість розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення зумовлена проведенням значної кількості слідчих дій та більше 15 судових експертиз.

"Зазначимо, що за результатами проведеної судово-психіатричної експертизи встановлено: під час скоєння інкримінованого злочину, а також на момент завершення розслідування чоловік не мав ознак психічних захворювань, усвідомлював свої дії та їхні можливі наслідки",-зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік намагався підпалити свою сім’ю, постраждала 16-річна дівчина.

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