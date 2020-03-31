Дело буковинца, который пытался сжечь свою семью, передали в суд

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80072 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 95349 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Шевченковский районный суд города Черновцы направлено обвинительное заключение по делу в отношении мужчины, подозреваемого в попытке поджечь свою семью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

"Следователи ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством Черновицкой местной прокуратуры завершили досудебное расследование указанного уголовного преступления. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Шевченковский районный суд города Черновцы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что продолжительность расследования обстоятельств совершения уголовного преступления обусловлена проведением значительного количества следственных действий и более 15 судебных экспертиз.

"Отметим, что по результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы установлено: во время совершения инкриминируемого преступления, а также на момент завершения расследования мужчина не имел признаков психических заболеваний, осознавал свои действия и их возможные последствия", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Черновцах мужчина пытался поджечь свою семью, пострадала 16-летняя девушка.

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