Дело буковинца, который пытался сжечь свою семью, передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Шевченковский районный суд города Черновцы направлено обвинительное заключение по делу в отношении мужчины, подозреваемого в попытке поджечь свою семью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
"Следователи ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством Черновицкой местной прокуратуры завершили досудебное расследование указанного уголовного преступления. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Шевченковский районный суд города Черновцы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что продолжительность расследования обстоятельств совершения уголовного преступления обусловлена проведением значительного количества следственных действий и более 15 судебных экспертиз.
"Отметим, что по результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы установлено: во время совершения инкриминируемого преступления, а также на момент завершения расследования мужчина не имел признаков психических заболеваний, осознавал свои действия и их возможные последствия", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Черновцах мужчина пытался поджечь свою семью, пострадала 16-летняя девушка.