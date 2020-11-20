Справи Майдану: суд продовжив запобіжний захід Чорновол

"Щойно Печерським судом продовжено мені запобіжний захід у справі Майдану. Отож, у мене є запобіжний захід, а у Януковича у справі масових вбивств майданівців - немає", - зазначила вона.

Нагадаємо, що у кінці вересня рішенням Печерського районного суду міста Києва екснардепу Тетяні Чорновол змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Раніше народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо неї у справі про вбивство працівника офісу Партії регіонів у лютому 2014 року.

Як повідомлялося в УНН, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України - через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.