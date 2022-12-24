Справді жахливо: посол США в Україні відреагувала на удар рашистів по центру Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку по центру Херсона, яка сталася сьогодні. "Справді жахливо", зазначила вона, пише УНН.
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"Сьогодні росія знову жорстоко атакувала нещодавно звільнений Херсон. Жителі міста вже так сильно постраждали, коли відступаючи російські війська перекрили електрику та воду. За попередніми даними, багато загиблих і постраждалих. Справді жахливо, особливо напередодні Різдва", - написала вона у Twitter.
Нагадаємо
Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона. Повідомляється, що внаслідок ворожого удару по центру Херсона сьогодні відомо вже про 8 загиблих.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий удар російських військ по Херсону, назвавши це терором.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи ворожу атаку, закликав країни світу у різдвяний вечір "подумати про Україну".