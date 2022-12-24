Справді жахливо: посол США в Україні відреагувала на удар рашистів по центру Херсона

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"Сьогодні росія знову жорстоко атакувала нещодавно звільнений Херсон. Жителі міста вже так сильно постраждали, коли відступаючи російські війська перекрили електрику та воду. За попередніми даними, багато загиблих і постраждалих. Справді жахливо, особливо напередодні Різдва", - написала вона у Twitter.

Нагадаємо

Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона. Повідомляється, що внаслідок ворожого удару по центру Херсона сьогодні відомо вже про 8 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий удар російських військ по Херсону, назвавши це терором.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи ворожу атаку, закликав країни світу у різдвяний вечір "подумати про Україну".