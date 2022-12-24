Поки решта світу готує різдвяні обіди, подумайте про Україну - Кулеба про ворожий обстріл Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни світу у різдвяний вечір "подумати про Україну", де сьогодні російські окупанти завдали удару по Херсону. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку глави зовнішньополітичного відомства у Twitter.
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"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом. Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти", - написав Кулеба.
Раніше
Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона. Повідомляється, що внаслідок ворожого удару по центру Херсона сьогодні відомо вже про 8 загиблих.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий удар російських військ по Херсону, назвавши це терором.