Поки решта світу готує різдвяні обіди, подумайте про Україну - Кулеба про ворожий обстріл Херсона

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"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом. Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти", - написав Кулеба.

Раніше

Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона. Повідомляється, що внаслідок ворожого удару по центру Херсона сьогодні відомо вже про 8 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий удар російських військ по Херсону, назвавши це терором.