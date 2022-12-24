"Це не чутливий контент - це реальне життя України": Зеленський показав фото ворожого удару по Херсону

Цитата

"Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як «чутливий контент». Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців, - написав Зеленський у соцмережах. - Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення".

"Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо", - наголосив Президент.

Доповнення

Внаслідок ворожого удару по центру Херсона 24 грудня відомо про 5 загиблих, 20 поранених.