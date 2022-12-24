"Это не чувствительный контент - это реальная жизнь Украины": Зеленский показал фото вражеского удара по Херсону

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар российских войск по Херсону, назвав его террором, пишет УНН.

Цитата

"Соцсети скорее всего обозначат эти фото как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев, - написал Зеленский в соцсетях. - Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия".

"Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - подчеркнул Президент.

Дополнение

В результате вражеского удара по центру Херсона 24 декабря известно о 5 погибших, 20 раненых.

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