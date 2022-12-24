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Ворожий удар по центру Херсона: відомо уже про 8 загиблих - прокуратура

Ворожий удар по центру Херсона: відомо уже про 8 загиблих - прокуратура

Київ • УНН

 • 422856 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Внаслідок ворожого удару по центру Херсона сьогодні відомо уже про 8 загиблих. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.

Цитата

"За даними слідства, вранці 24 грудня окупанти здійснили черговий обстріл середмістя Херсона, поціливши у місця з найбільш масовими скупченнями місцевих мешканців. Внаслідок цього загинуло щонайменше вісім цивільних осіб, ще 17 мирних мешканців отримали поранення. Декількох осіб госпіталізовано з тяжкими травмами", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Як вказано, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Обстріли міста тривають", - додали у прокуратурі.

Доповнення

Внаслідок ворожого удару по центру Херсона сьогодні відомо вже про 35 поранених, 16 - у тяжкому стані.

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