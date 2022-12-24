Ворожий удар по центру Херсона: уже 35 поранених, 16 - у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Внаслідок ворожого удару по центру Херсона сьогодні відомо вже про 35 поранених, 16 - у тяжкому стані. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у суботу, 24 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Херсон. Внаслідок російського терору, станом на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані", - повідомив Тимошенко.
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Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона. Внаслідок ворожого удару по центру Херсона 24 грудня відомо про 5 загиблих.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий удар російських військ по Херсону, назвавши це терором.