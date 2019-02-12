Справа Зайцевої-Дронова: суд продовжить дебати 19 лютого

Так, на сьогоднішнє судове засідання не з'явилися двоє адвокатів Зайцевої.

"Стець і Мельниченко просили 12.02 продовжити судові дебати без їх участі... Вони мають бажання виступати із промовою у дебатах", - зазначила інший адвокат Зайцевої, яка була присутня на засіданні.

Вона попросила суд відкласти розгляд до 19 лютого. Суд ухвалив та оголосив у судовому засіданні перерву до 19 лютого.

"Оголосити перерву у судовому засіданні для явки захисників Зайцевої Мельниченка і Стеця", - оголосив суддя.

Як повідомляв УНН, 6 лютого суд перейшов до дебатів у справі про резонансну ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Суд вже заслухав позицію сторони обвинувачення. Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі. За словами прокурорів, пом'якшуючою обставиною для Зайцевої є щире каяття і часткова виплата компенсації деяким потерпілим.

У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.

Захист Дронова попросив суд визнати його підзахисного невинним "у зв'язку з недоведеністю у його діях складу злочину".

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.