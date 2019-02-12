Дело Зайцевой-Дронова: суд продолжит дебаты 19 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Киевский райсуд Харькова продолжит судебные дебаты в уголовном производстве по смертельному ДТП, в котором обвиняются Елена Зайцева и Геннадий Дронов, 19 февраля, передает УНН.
Так, на сегодняшнее судебное заседание не явились двое адвокатов Зайцевой.
"Стец и Мельниченко просили 12.02 продолжить судебные дебаты без их участия ... Они хотят выступать с речью в дебатах", - отметила другой адвокат Зайцевой, которая присутствовала на заседании.
Она попросила суд отложить рассмотрение до 19 февраля. Суд принял и объявил в судебном заседании перерыв до 19 февраля.
"Объявить перерыв в судебном заседании для явки защитников Зайцевой Мельниченко и Стеця", - заявил судья.
Как сообщал УНН, 6 февраля суд перешел к дебатам по делу о резонансном ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Суд уже заслушал позицию стороны обвинения. Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. По словам прокуроров, смягчающим обстоятельством для Зайцевой есть искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации некоторым пострадавшим.
В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.
Защита Дронова попросил суд признать его подзащитного невиновным "в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления".
Напомним, резонансная ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.