Справа військового обладнання з США: прокуратура проситиме провести експертизу системи AEROS

Головною військовою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння державними коштами під час придбання для Держприкордонслужби обладнання, технічні характеристики якого унеможливлюють його використання в умовах збройного конфлікту. Розслідування здійснюють слідчі Національної поліції.

Керівник відділу Головної військової прокуратури Владислав Кулініч підтвердив інформацію, що суд надав дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які є у володінні Апарату Ради Нацбезпеки та оборони, а також до документів Кабміну, Міністерства оборони та Держприкордонслужби.

“Окрім того, процесуальними керівниками у кримінальному провадженні спільно з працівниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави СБУ та за участі спеціалістів — працівників експертної установи, проведено огляд обладнання, а саме придбаної за зовнішньоекономічним контрактом, Підвісної системи раннього виявлення AEROS, та наразі заплановано ініціювання призначення судом товарознавчої експертизи військової техніки, під час проведення якої, серед іншого, буде з’ясоване питання можливості використання вищевказаного обладнання за призначенням”, — повідомили у Військовій прокуратурі.

Додається, що за результатами проведення слідчих дій, буде надано належну правову оцінку діям відповідних службових осіб державних підприємств та органів.

Як повідомляв УНН, мова йде про розслідування розкрадання державних коштів під час придбання Підвісної системи раннього виявлення AEROS модель TT-RF30-I-R американської компанії Worldwide Aeros Corp для Держприкордонслужби на суму 6,7 мільйонів доларів.