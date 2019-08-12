Дело военного оборудования из США: прокуратура будет просить провести экспертизу системы AEROS
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В рамках расследования хищения государственных средств при приобретении подвесной системы раннего выявления AEROS, прокуроры будет ходатайствовать суд назначить экспертизу указанной системы. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Главной военной прокуратуре.
Главной военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного завладения государственными средствами при приобретении для Гостаможслужбы оборудования, технические характеристики которого делают невозможным его использование в условиях вооруженного конфликта. Расследование осуществляют следственные Национальной полиции.
Руководитель отдела Главной военной прокуратуры Владислав Кулинич подтвердил информацию, что суд дал разрешение на осуществление временного доступа к документам, находящимся во владении Аппарата Совета нацбезопасности и обороны, а также к документам Кабмина, Министерства обороны и пограничной службы.
“Кроме того, процессуальными руководителями в уголовном производстве совместно с работниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства СБУ и при участии специалистов — работников экспертного учреждения, проведен осмотр оборудования, а именно приобретенной по внешнеэкономическому контракту, подвесные системы раннего выявления AEROS, и сейчас запланировано инициирования назначения судом товароведческой экспертизы военной техники, во время проведения которой, среди прочего, будет выяснен вопрос возможности использования вышеуказанного оборудования по назначению”, — сообщили в Военной прокуратуре.
Добавляется, что по результатам проведения следственных действий, будет предоставлено надлежащую правовую оценку действиям соответствующих должностных лиц государственных предприятий и органов.
Как сообщал УНН, речь идет о расследовании хищения государственных средств при приобретении подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-IR американской компании Worldwide Aeros Corp для Госпогранслужбы на сумму 6,7 млн долларов.