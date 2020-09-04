Справа вбивства Шеремета: суд розпочав засідання, на якому мають обрати присяжних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання, під час якого мають обрати п'ятьох присяжних для розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
Так, під час засідання у залі суду присутні обвинувачені у вбивстві Павла Шеремета: медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО Андрій Антоненко та лікар й волонтер Юлія Кузьменко.
Зазначимо, що у результаті відбору має залишитися 5 присяжних, з яких 3 основних та 2 запасних.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва призначив розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на 4 вересня.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.