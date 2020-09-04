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Дело убийства Шеремета: суд начал заседание, на котором должны выбрать присяжных

Киев • УНН

 • 8861 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал заседание, в ходе которого должны выбрать пять присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

Дело убийства Шеремета: суд начал заседание, на котором должны выбрать присяжных

Так, во время заседания в зале суда присутствуют обвиняемые в убийстве Павла Шеремета: медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО Андрей Антоненко и врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Отметим, что в результате отбора должно остаться 5 присяжных, из которых 3 основных и 2 запасных.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на 4 сентября.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

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