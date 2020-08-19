Справа вбивства Шеремета: підготовче засідання суду призначене на 25 серпня

"25 серпня 2020 року о 13:00 - підготовче судове засідання по справі вбивства Шеремета. Шевченківський райсуд. Головуюча - Голуб Оксана Анатоліївна", - написав Безпалий.

Нагадаємо, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, вручили обвинувальні акти. Обвинувальний акт проти Яни Дугарь залишився у прокурора.

Як повідомлялося в УНН, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.