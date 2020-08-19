Дело убийства Шеремета: подготовительное заседание суда назначено на 25 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил на 25 августа подготовительное судебное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый на своей странице в Facebook, передает УНН.
"25 августа 2020 года в 13:00 - подготовительное судебное заседание по делу убийства Шеремета. Шевченковский райсуд. Председательствующая - Голуб Оксана Анатольевна", - написал Беспалый.
Напомним, детскому хирургу Юлии Кузьменко и ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, вручили обвинительные акты. Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора.
Как сообщалось в УНН, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.