Справа вбивства Окуєвої: наразі є один підозрюваний, інші особи перевіряються
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Наразі затримана одна особа, яка підозрюється у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої. Інші особи перевіряються на причетність до скоєння вбивства. Про це заявив начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На даний час затримана одна особа. На причетність до скоєння, організації, планування… ми ж розуміємо, що це не одна особа, інші особи перевіряються. Зараз проводяться відповідні слідчі дії", - сказав Нєбитов.
За його словами, знайдену зброю цілком можливо тримало декілька осіб.
"Ми розуміємо, що не тільки кілер міг тримати зброю", - сказав Нєбитов.
Як повідомлялося, лідеру групи "кілерів", причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої вже оголошено підозру.
Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Також, голова МВС Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
Також повідомлялося, що до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило сім осіб.
Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.