Справа вбивства Окуєвої: наразі є один підозрюваний, інші особи перевіряються

КИЇВ. 13 січня. УНН. Наразі затримана одна особа, яка підозрюється у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої. Інші особи перевіряються на причетність до скоєння вбивства. Про це заявив начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.