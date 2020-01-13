Дело убийства Окуевой: сейчас есть один подозреваемый, другие лица проверяются

КИЕВ. 13 января. УНН. На данный момент задержан один человек, который подозревается в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Другие лица проверяются на причастность к совершению убийства. Об этом заявил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов во время брифинга, передает корреспондент УНН.