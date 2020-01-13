Дело убийства Окуевой: сейчас есть один подозреваемый, другие лица проверяются
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На данный момент задержан один человек, который подозревается в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Другие лица проверяются на причастность к совершению убийства. Об этом заявил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время задержан один человек. На причастность к совершению, организации, планированию... мы же понимаем, что это не один человек, другие лица проверяются. Сейчас проводятся соответствующие следственные действия", - сказал Небытов.
По его словам, найденное оружие вполне возможно держало несколько человек.
"Мы понимаем, что не только киллер мог держать оружие", - сказал Небытов.
Как сообщалось, лидеру группы "киллеров", причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой уже объявлено подозрение.
Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.
Также, глава МВД Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
Также сообщалось, что в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.