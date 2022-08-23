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Справа Тупицького: колишнього голову КСУ знову оголосили у розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У розшук оголошено колишнього голову Конституційного Суду України, обвинуваченого у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України. Раніше підозру у справі повідомляли ексголові КСУ Олександру Тупицькому, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Офісу Генпрокурора.

Справа Тупицького: колишнього голову КСУ знову оголосили у розшук

Цитата

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора оголошено у розшук колишнього голову Конституційного Суду України, обвинуваченого у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України. Також стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Офіс Генпрокурора не називає імені, але у липні минулого року ексголові КСУ Олександру Тупицькому повідомили про підозру у незаконному використанні ключа підпису платіжних документів КСУ, втручанні в онлайн-систему Держказначейства.

Що стосується нинішнього розвитку стану справ, то прокурори, за повідомленням, звернулися із відповідним клопотанням - про розшук - "у зв’язку із неодноразовими неявками обвинуваченого у судові засідання".

"У березні 2022 року він із порушенням обов’язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав за межі України і до сьогодні на територію України не повернувся", - вказали в Офісі Генпрокурора.

За даними ДБР, це судове рішення дасть змогу правоохоронним органам України клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну.

Суть справи

Колишній голова КС України обвинувачується у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство» та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України). Санкція статтті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

5 листопада 2021 року працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт у цій справі.

Доповнення

У ДБР зауважили, що Подільський районний суд міста Києва 29 липня 2022 року вже обрав стосовно колишнього голови КСУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі та звернув у дохід держави суму застави, внесеної за обвинуваченого. У тому кримінальному провадженні 27 травня 2022 року ексголову КСУ було оголошено в міжнародний розшук. Підставою для його оголошення в міжнародний розшук стали матеріали ДБР про встановлення його місцеперебування в Австрії.

Раніше ДБР відкрило провадження через втечу Тупицького за кордон.

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