Дело Тупицкого: бывшего главу КСУ снова объявили в розыск

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13784 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 44763 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 91271 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 126197 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 124968 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 275915 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135020 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122709 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377363 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84297 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
67%
Популярные новости

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 13799 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 11785 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 4386 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 10124 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 6362 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 275907 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298859 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377359 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353623 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399776 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79747 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113370 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132951 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171900 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81075 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Дело Тупицкого: бывшего главу КСУ снова объявили в розыск

Киев • УНН

 • 136766 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В розыск объявлен бывший председатель Конституционного Суда Украины, обвиняемый в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы Государственной казначейской службы Украины. Ранее подозрение по делу сообщали экс-главе КСУ Александру Тупицкому, сообщает УНН со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.

Дело Тупицкого: бывшего главу КСУ снова объявили в розыск

Цитата

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора объявлен в розыск бывший председатель Конституционного Суда Украины, обвиняемый в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы Государственной казначейской службы Украины. Также в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Детали

Офис Генпрокурора не называет имени, но в июле прошлого года экс-главе КСУ Александру Тупицкому сообщили о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ, вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства.

Что касается нынешнего развития положения дел, то прокуроры, по сообщению, обратились с соответствующим ходатайством - о розыске - "в связи с неоднократными неявками обвиняемого в судебные заседания".

"В марте 2022 года он с нарушением обязательных процедур пограничного и таможенного контроля выехал за пределы Украины и на сегодня на территорию Украины не вернулся", - указали в Офисе Генпрокурора.

По данным ГБР, это судебное решение позволит правоохранительным органам Украины ходатайствовать перед судом об экстрадиции обвиняемого в Украину.

Суть дела

Бывший глава КС Украины обвиняется в подстрекательстве к несанкционированному вмешательству в работу автоматизированной системы «Клиент Казначейства – Казначейство» и пособничестве такому вмешательству со стороны главного бухгалтера КСУ (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

5 ноября 2021 года сотрудники ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт по этому делу.

Дополнение

В ГБР отметили, что Подольский районный суд города Киева 29 июля 2022 года уже избрал в отношении бывшего председателя КСУ меру пресечения в виде содержания под стражей и обратил в доход государства сумму залога, внесенного за обвиняемого. В том уголовном производстве 27 мая 2022 года экс-председатель КСУ был объявлен в международный розыск. Основанием для объявления в международный розыск стали материалы ГБР об установлении его местонахождение в Австрии.

Ранее ГБР открыло производство из-за бегства Тупицкого за границу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77