Дело Тупицкого: бывшего главу КСУ снова объявили в розыск

Цитата

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора объявлен в розыск бывший председатель Конституционного Суда Украины, обвиняемый в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы Государственной казначейской службы Украины. Также в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Детали

Офис Генпрокурора не называет имени, но в июле прошлого года экс-главе КСУ Александру Тупицкому сообщили о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ, вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства.

Что касается нынешнего развития положения дел, то прокуроры, по сообщению, обратились с соответствующим ходатайством - о розыске - "в связи с неоднократными неявками обвиняемого в судебные заседания".

"В марте 2022 года он с нарушением обязательных процедур пограничного и таможенного контроля выехал за пределы Украины и на сегодня на территорию Украины не вернулся", - указали в Офисе Генпрокурора.

По данным ГБР, это судебное решение позволит правоохранительным органам Украины ходатайствовать перед судом об экстрадиции обвиняемого в Украину.

Суть дела

Бывший глава КС Украины обвиняется в подстрекательстве к несанкционированному вмешательству в работу автоматизированной системы «Клиент Казначейства – Казначейство» и пособничестве такому вмешательству со стороны главного бухгалтера КСУ (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

5 ноября 2021 года сотрудники ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт по этому делу.

Дополнение

В ГБР отметили, что Подольский районный суд города Киева 29 июля 2022 года уже избрал в отношении бывшего председателя КСУ меру пресечения в виде содержания под стражей и обратил в доход государства сумму залога, внесенного за обвиняемого. В том уголовном производстве 27 мая 2022 года экс-председатель КСУ был объявлен в международный розыск. Основанием для объявления в международный розыск стали материалы ГБР об установлении его местонахождение в Австрии.

Ранее ГБР открыло производство из-за бегства Тупицкого за границу.