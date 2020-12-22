Справа "Суркісів-Привату" знову може стати перепоною на шляху до отримання траншу МВФ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 52550 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 41210 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 46858 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 56231 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 79055 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 114489 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 199471 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212638 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184024 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174045 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.8м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 33746 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 50699 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 84215 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 57033 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 64525 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 52551 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 65452 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 235335 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 263237 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 349052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 13482 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 13709 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 16674 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 17764 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 84834 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Справа "Суркісів-Привату" знову може стати перепоною на шляху до отримання траншу МВФ

Київ • УНН

 • 16700 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Транш МВФ у цьому році, не дивлячись на прогнози уряду, Україна так і на отримає. Згідно з новими планами, на фіндопомогу КМУ тепер розраховує у лютому 2021 року або навесні. Однак колишні "перепони", у тому числі і скандальна справа "Суркісів-Привату" до сих пір не знівельовані. Про це у коментарі УНН розповів політичний експерт Юрій Касьянов.

Справа "Суркісів-Привату" знову може стати перепоною на шляху до отримання траншу МВФ

"Справа ПриватБанку може стати одним із чинників неотримання Україною кредиту МВФ. Про це вже говорили в ЄС у своєму щорічному звіті. Там вони, зокрема, вказували на шахрайські процеси всередині цієї справи. А оскільки для МВФ вкрай важлива боротьба з корупцією в Україні - вони знову можуть застопорити кредит", - сказав він.

На думку експерта, МВФ не дуже сильно хоче давати гроші Україні, "які можуть піти у кишеню колишнім акціонерам".

"Справа ПриватБанку - це суцільна корупція і шахрайські процеси, у МВФ це бачать і розуміють. Адже вони нам гроші на боротьбу з корупцією видають, а тут виходить навпаки - навряд чи вони захочуть її заохочувати. Ще один фактор, який може вплинути на видачу кредиту - це призначення Вітренка, з точки зору його проросійських поглядів. Будемо сподіватися на чесність наших суддів (у розгляді з офшорами Суркісів - ред.), і чесне розслідування справи "Привату" (слідство НАБУ - ред.), якщо ми і справді хочемо отримати кредит МВФ", - уточнив Касьянов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Корумпувати суддів Верховного Суду Суркісам буде складно: аналітик пояснив опір офшорів касаційному оскарженню.

Як повідомляв УНН, у ЄС констатували слабкі темпи розслідування схем виведення коштів з "ПриватБанку". НАБУ до сих пір не завершило досудовий етап слідства і не оголосило ніякої підозри.

Разом з тим, ЄС зазначив прийняте Верховним Судом рішення "на користь банку і української держави" про підтвердження законності процедури bail-in (у спорі з сім'єю Суркісів).

Нагадаємо, на думку економіста Андрія Новака, загравання з Суркісами руйнує партнерські відносини України з Заходом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16