Справа "Суркісів-Привату" знову може стати перепоною на шляху до отримання траншу МВФ

"Справа ПриватБанку може стати одним із чинників неотримання Україною кредиту МВФ. Про це вже говорили в ЄС у своєму щорічному звіті. Там вони, зокрема, вказували на шахрайські процеси всередині цієї справи. А оскільки для МВФ вкрай важлива боротьба з корупцією в Україні - вони знову можуть застопорити кредит", - сказав він.

На думку експерта, МВФ не дуже сильно хоче давати гроші Україні, "які можуть піти у кишеню колишнім акціонерам".

"Справа ПриватБанку - це суцільна корупція і шахрайські процеси, у МВФ це бачать і розуміють. Адже вони нам гроші на боротьбу з корупцією видають, а тут виходить навпаки - навряд чи вони захочуть її заохочувати. Ще один фактор, який може вплинути на видачу кредиту - це призначення Вітренка, з точки зору його проросійських поглядів. Будемо сподіватися на чесність наших суддів (у розгляді з офшорами Суркісів - ред.), і чесне розслідування справи "Привату" (слідство НАБУ - ред.), якщо ми і справді хочемо отримати кредит МВФ", - уточнив Касьянов.

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Як повідомляв УНН, у ЄС констатували слабкі темпи розслідування схем виведення коштів з "ПриватБанку". НАБУ до сих пір не завершило досудовий етап слідства і не оголосило ніякої підозри.

Разом з тим, ЄС зазначив прийняте Верховним Судом рішення "на користь банку і української держави" про підтвердження законності процедури bail-in (у спорі з сім'єю Суркісів).

Нагадаємо, на думку економіста Андрія Новака, загравання з Суркісами руйнує партнерські відносини України з Заходом.