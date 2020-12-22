Справа "Суркісів-Привату" знову може стати перепоною на шляху до отримання траншу МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Транш МВФ у цьому році, не дивлячись на прогнози уряду, Україна так і на отримає. Згідно з новими планами, на фіндопомогу КМУ тепер розраховує у лютому 2021 року або навесні. Однак колишні "перепони", у тому числі і скандальна справа "Суркісів-Привату" до сих пір не знівельовані. Про це у коментарі УНН розповів політичний експерт Юрій Касьянов.
"Справа ПриватБанку може стати одним із чинників неотримання Україною кредиту МВФ. Про це вже говорили в ЄС у своєму щорічному звіті. Там вони, зокрема, вказували на шахрайські процеси всередині цієї справи. А оскільки для МВФ вкрай важлива боротьба з корупцією в Україні - вони знову можуть застопорити кредит", - сказав він.
На думку експерта, МВФ не дуже сильно хоче давати гроші Україні, "які можуть піти у кишеню колишнім акціонерам".
"Справа ПриватБанку - це суцільна корупція і шахрайські процеси, у МВФ це бачать і розуміють. Адже вони нам гроші на боротьбу з корупцією видають, а тут виходить навпаки - навряд чи вони захочуть її заохочувати. Ще один фактор, який може вплинути на видачу кредиту - це призначення Вітренка, з точки зору його проросійських поглядів. Будемо сподіватися на чесність наших суддів (у розгляді з офшорами Суркісів - ред.), і чесне розслідування справи "Привату" (слідство НАБУ - ред.), якщо ми і справді хочемо отримати кредит МВФ", - уточнив Касьянов.
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Як повідомляв УНН, у ЄС констатували слабкі темпи розслідування схем виведення коштів з "ПриватБанку". НАБУ до сих пір не завершило досудовий етап слідства і не оголосило ніякої підозри.
Разом з тим, ЄС зазначив прийняте Верховним Судом рішення "на користь банку і української держави" про підтвердження законності процедури bail-in (у спорі з сім'єю Суркісів).
Нагадаємо, на думку економіста Андрія Новака, загравання з Суркісами руйнує партнерські відносини України з Заходом.