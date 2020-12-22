Дело "Суркисов-Привата" снова может стать преградой на пути к получению транша МВФ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Транш МВФ в этом году, несмотря на прогнозы правительства, Украина так и на получит. Согласно новым планам, на финпомощь КМУ теперь рассчитывает в феврале 2021 года или весной. Однако бывшие "преграды", в том числе и скандальное дело "Суркисов-Привата" до сих пор не нивелированы. Об этом в комментарии УНН рассказал политический эксперт Юрий Касьянов.