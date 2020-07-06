Справа Шеремета: суд знову відклав розгляд апеляційної скарги на продовження арешту Антоненку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Київський апеляційний суд знову відклав розгляд апеляційної скарги захисту щодо продовження тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія “Riffmaster” Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
“Відкладено розгляд апеляційної скарги до 9 липня 16:00”, — сказав суддя.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою ветерану АТО та музиканту Андрію “Riffmaster” Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Нагадаємо, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Як повідомлялося, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.