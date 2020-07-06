Дело Шеремета: суд вновь отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Антоненко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Киевский апелляционный суд вновь отложил рассмотрение апелляционной жалобы защиты о продлении содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
"Отложено рассмотрение апелляционной жалобы до 9 июля 16:00", - сказал судья.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей ветерану АТО и музыканту Андрею "Riffmaster" Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Напомним, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Как сообщалось, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.