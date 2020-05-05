Справа Шеремета: суд залишив Дугарь під нічним домашнім арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Судової влади України.
“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 2 квітня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив до 31 травня нічний домашній арешт військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Раніше суд змінив запобіжний захід військовій медсестрі Яні Дугарь з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.