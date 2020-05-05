Дело Шеремета: суд оставил Дугарь под ночным домашним арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом военную медсестру Яну Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.
“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 2 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.
Напомним, Печерский районный суд Киева продолжил до 31 мая ночной домашний арест военной медсестре Яне Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Ранее суд изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь по круглосуточному домашнего ареста на ночной.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.