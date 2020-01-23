Справа Шеремета: суд сьогодні розгляне зміну запобіжного Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні планує розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це раніше повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У четвер, 23 січня, о 13:45, в Печерському районному суді Києва відбудеться судове засідання, на якому буде розглядатися зміна запобіжного заходу для Юлії Кузьменко", - написав Добош.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Як повідомлялося, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.