Дело Шеремета: суд сегодня рассмотрит изменение меры пресечения Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня планирует рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом ранее сообщил адвокат Кузьменко Влад Добош на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В четверг, 23 января, в 13:45, в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться изменение меры пресечения для Юлии Кузьменко", - написал Добош.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Как сообщалось, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.