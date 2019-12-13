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Справа Шеремета: суд почав розгляд клопотання адвоката Антоненка про відвід судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва почав розгляд заяви адвоката ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster'а Антоненка, якого підозрюють в убивстві журналіста Павла Шеремета, про відвід судді Сергія Вовка, передає кореспондент УНН.

Так, після автоматичного розподілу обрано Світлану Шапотько для розгляду заяви про відвід судді Вовка.

Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.

Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.

Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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