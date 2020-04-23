Справа Шеремета: під час обшуку у Кузьменко було вилучено зброю

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Під час обшуку за місцем проживання дитячого хірурга Юлії Кузьменко та її громадянського чоловіка Петра Кіяна, слідчі МВС вилучили сім-карти, стартові пакети до них, Wi-Fi роутер та зброю, яка належить Кіяну з дозвільними документами на право володіння. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.