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Справа Шеремета: під час обшуку у Кузьменко було вилучено зброю

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Під час обшуку за місцем проживання дитячого хірурга Юлії Кузьменко та її громадянського чоловіка Петра Кіяна, слідчі МВС вилучили сім-карти, стартові пакети до них, Wi-Fi роутер та зброю, яка належить Кіяну з дозвільними документами на право володіння. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.

"Вилучили зброю Петра Кіяна, яка офіційно на нього зареєстрована, декілька сім-карт, стартові пакети до них та Wi-Fi Роутер. Обшук було розпочато о 6:00 й об 11:00 обшук був закінчений в будинку та двох автомобілях",- розповів адвокат.

За його словами, під час обшуку були присутні оперуповноважені.

"Суд надав дозвіл лише слідчим. Тому завтра буде зареєстрована заява про злочин до Державного бюро розслідувань, адже це було незаконне проникнення до житла ст.162 ККУ",- сказав Безпалий.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 квітня Головне слідче управління МВС проводить обшуки вдома у дитячого хірурга Юлії Кузьменко у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 30 травня.

Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета стверджує, що в окремих заявах захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є невідповідності.

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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