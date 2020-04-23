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Дело Шеремета: во время обыска у Кузьменко было изъято оружие

Дело Шеремета: во время обыска у Кузьменко было изъято оружие

Киев  •  УНН

 • 19070 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Во время обыска по месту жительства детского хирурга Юлии Кузьменко и ее гражданского мужа Петра Кияна, следователи МВД изъяли сим-карты, стартовые пакеты к ним, Wi-Fi роутер и оружие, принадлежащее Кияну с разрешительными документами на право владения. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

"Изъяли оружие Петра Кияна, официально на него зарегистрированое, несколько сим-карт, стартовые пакеты к ним и Wi-Fi роутер. Обыск был начат в 6:00 и в 11:00 обыск был закончен в доме и двух автомобилях", - рассказал адвокат.

По его словам, во время обыска присутствовали оперуполномоченные.

"Суд разрешил только следователем. Поэтому завтра будет зарегистрировано заявление о преступлении в Государственном бюро расследований, ведь это было незаконное проникновение в жилище ст.162 УК", - сказал Беспалый.

Как сообщалось, сегодня, 23 апреля Главное следственное управление МВД проводит обыски дома у детского хирурга Юлии Кузьменко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, Печерский районный суд Киева продолжил содержание под стражей детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до 30 мая.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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