Дело Шеремета: во время обыска у Кузьменко было изъято оружие

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Во время обыска по месту жительства детского хирурга Юлии Кузьменко и ее гражданского мужа Петра Кияна, следователи МВД изъяли сим-карты, стартовые пакеты к ним, Wi-Fi роутер и оружие, принадлежащее Кияну с разрешительными документами на право владения. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.