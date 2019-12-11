"Справа Садового": запобіжний чиновнику ЛМР змінили

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід виконувачу обов’язків директора департаменту містобудування Львівської міської ради Сергію Коровайнику на особисті поруки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Так, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги прокурора та захисника на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 листопада 2019 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави у 153 680 грн щодо Коровайника.

"За результатами судового розгляду суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисника та змінив запобіжний захід на особисту поруку, поручителями визначено 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк журналісту УНН, прокуратура наполягала на запобіжному у вигляді застави у 7 млн грн.

Нагадаємо, Апеляційна палата ВАКС обрала запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання міському голові Львова Андрію Садовому.

Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру. Садовому інкримінують зловживання владою.

З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.

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