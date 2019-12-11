"Дело Садового": меру пресечения чиновнику горсовета Львова изменили

Так, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 28 ноября 2019 года об избрании меры пресечения в виде залога в 153 680 грн в отношении Коровайника.

"По результатам судебного рассмотрения суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защитника и изменил меру пресечения на личное поручительство, поручителями определены 5 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк журналисту УНН, прокуратура настаивала на мере пресечения в виде залога в 7 млн грн.

Напомним, Апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения в виде личного обязательства городскому председателю Львова Андрею Садовому.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение. Садовому инкриминируют злоупотребление властью.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.