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"Справа рюкзаків": НАБУ відкрило матеріали провадження

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили підозрюваним у розтраті коштів при закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ України та їх захисників про завершення досудового розслідування. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

"4 квітня 2018 року їм (підозрюваним - ред.) відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення", - повідомили у НАБУ.

У вчиненні злочину, наслідком якого, за даними слідства, державному бюджету завдано збитків на суму 14,5 млн грн, підозрюють:

  • колишнього заступника міністра внутрішніх справ України - керівника апарату - у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем");
  • представника фірми-переможця, який, як вважають детективи Бюро, з використанням підроблених документів забезпечив участь у переговорній процедурі закупівлі та перемогу фіктивної фірми, а також організував пошиття рюкзаків низької якості для постачання їх МВС України, - у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.4 ст.358 КК України;
  • приватну особу, яка, на думку слідства, підбурила заступника міністра внутрішніх справ України - керівника апарату організувати проведення переговорної процедури у такий спосіб, щоб переможцем була визначена фірма його товариша, - у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

У жовтні 2017 року трьох згаданих осіб було затримано та повідомлено їм про підозру у розтраті бюджетних коштів.

"Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стосовно цих осіб буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду", - додали у НАБУ.

У відомстві повідомили також, що стосовно ще чотирьох осіб, викритих в організації корупційної схеми, вже є остаточні рішення суду за результатами розгляду справ по суті - епізоди за їхньої участі були виділені в окремі кримінальні провадження, розслідування в яких завершено.

Нагадаємо, НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомили про завершення досудового розслідування посадовцям Міноборони, підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для потреб Міністерства.

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