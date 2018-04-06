"Справа рюкзаків": НАБУ відкрило матеріали провадження

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили підозрюваним у розтраті коштів при закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ України та їх захисників про завершення досудового розслідування. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.