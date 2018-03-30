Розкрадання коштів Міноборони: матеріали розслідування відкрито

КИЇВ. 30 березня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про завершення досудового розслідування посадовцям Міноборони, підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для потреб Міністерства. Про це повідомила прес-служба НАБУ, передає УНН.