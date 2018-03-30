Розкрадання коштів Міноборони: матеріали розслідування відкрито
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про завершення досудового розслідування посадовцям Міноборони, підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для потреб Міністерства. Про це повідомила прес-служба НАБУ, передає УНН.
28 березня 2018 року цим особам та їх захисникам відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Заступник Міністра оборони України, директор та працівник відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також посадова особа Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”).
Фактичний власник комерційного підприємства, що постачало паливо для Міністерства оборони, підозрюється у вчиненні злочину , передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили корупційну схему щодо розтрати державних коштів в сумі понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України.
Пізніше, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили схему розтрати коштів держбюджету під час закупівлі палива для Міністерства оборони.