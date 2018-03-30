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Хищение средств Минобороны: материалы расследования открыто

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Минобороны, подозреваемых в уголовном производстве по факту хищения государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для нужд Министерства. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает УНН.

28 марта 2018 этим лицам и их защитникам открыто материалы досудебного расследования для ознакомления.

Заместитель Министра обороны Украины, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Фактический владелец коммерческого предприятия, которое поставляло топливо для Министерства обороны, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК.

Как сообщал УНН, 11 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Позже, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали схему растраты средств госбюджета при закупке топлива для Министерства обороны.

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