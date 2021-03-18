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Справа "Роттердам+": суд знову відмовив у відводі прокурора Пономаренка

Справа "Роттердам+": суд знову відмовив у відводі прокурора Пономаренка

Київ • УНН

 • 13924 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка від справи "Роттердам+", який вже двічі її закривав, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Заяву про відвід прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури...Пономаренка від участі в кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24 березня 2017 року, залишити без задоволення”, — сказала суддя.

Контекст

НАБУ декілька разів закликало Генерального прокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів у справі про формулу “Роттердам+”.

Так, старший групи прокурорів у справі Віталій Пономаренко вже двічі закривав справу “Роттердам+”.

Проте 25 січня САП поновила розслідування справи про формулу “Роттердам+”.

Водночас ВАКС відмовив у відводі прокурора САП Віталія Пономаренка від справи “Роттердам+”.

Нагадаємо, за даними НАБУ, обсяг доказів у справі про формулу “Роттердам+” достатній для завершення досудового розслідування та направлення справи у суд.

Справа “Роттердам+”

За даними НАБУ, у межах розслідування так званої справи “Роттердам+” слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі.

У березні 2016 року, як вказують у НАБУ, НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це, своєю чергою, за даними НАБУ, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. У результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.
Слідство, як повідомили у НАБУ, зібрало докази того, що в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр. завдано 18,87 млрд грн збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження “Роттердам+”.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам у цій справі.

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