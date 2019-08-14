Справа "Роттердам+": САП подала апеляцію на запобіжні заходи для підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на запобіжні заходи, обрані двом підозрюваним у так званій справі Роттердам+. Про це УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Вчора подали апеляцію", - повідомила прессекретар, уточнивши, що йдеться про обох підозрюваних.
Нагадаємо, суд обрав для Володимира Євдокимова запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, тоді як САП просила заставу у розмірі 50 млн грн. Колишнього члена Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підозрюють у причетності до завдання майже 19-ти мільярдів збитків від запровадження формули "Роттердам+".
Крім того, ще на одного підозрюваного у справі Тараса Ревенка, який обіймав посаду начальника відділу НКРЕКП, суд поклав певні процесуальні обов'язки – до 10 жовтня він зобов'язаний не покидати меж Києва без дозволу слідства, прибувати до правоохоронців на першу вимогу та утримуватися від спілкування з робітниками НКРЕКП щодо обставин кримінального провадження. Тоді як прокуратура просила взяття під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.